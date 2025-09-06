Bodrum'da orman yangını çıktı

Son dakika... Bodrum Güvercinlik mahallesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

