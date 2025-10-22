BirGün gazetecilerinin yargılandığı davada karar!

Son dakika haberi... BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Sorumlu Müdür Yaşar Gökdemir'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın isminin geçtiği bir haber nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. 3 gazeteci “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçundan beraat etti.

BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Sorumlu Müdür Yaşar Gökdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın isminin geçtiği bir haber nedeniyle 8 Şubat 2025 günü gece 23.00 sularında gözaltına alınmışlardı. 3 gazeteci haklarında 5 yıla kadar hapis talep edilen davanın ilk duruşmasında davanın 22 Eylül tarihine ertelenmesine karar verilmişti.

"TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREV ALMIŞ KİŞİLERİ HEDEF GÖSTERME” SUÇUNDAN BERAAT

BirGün gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, internet sitesi Yayın Koordinatörü Uğur Koç, internet sitesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, Sabah Gazetesi Temsilcisi'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı ziyaretini haberleştirdikleri için yargılandıkları davada “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçundan beraat etti.

HAKARETTEN PARA CEZASI

“Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlamasından ise İbrahim Aydın, 11 ay 20 gün hapis cezası, Yaşar Gökdemir’e adli para cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Uğur Koç’a ise adli para cezası verildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

