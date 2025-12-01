Bir ürün daha AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ın asırları aşan lezzetleri sınırları da aşmaya devam ediyor. Maraş çöreği, Çağlayancerit cevizi ve Maraş tarhanasından sonra AB tarafından tescillenen bir başka Kahramanmaraş lezzeti oldu. Böylelikle AB'den tescilli ürün sayımız 44'e yükseldi" dedi.

BAKAN KACIR: DEĞERLERİMİZİ DÜNYA ÇAPINDA TANITMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Yöresel ürünlerimizin uluslararası tescilinde güzel haberler almaya devam ediyoruz. Nesilden nesile aktarılan ustalık geleneğini yaşatan Maraş çöreği, Avrupa Birliği'nde tescil edilen 44'üncü coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Emeği geçen tüm paydaşlara tebriklerimi iletiyorum. Yerel Kalkınma Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda üreticilerimizin yanında olmaya, değerlerimizi dünya çapında tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’den iki ürüne daha AB’den coğrafi işaret tescili

