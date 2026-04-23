Bir günlüğüne Milli Eğitim Bakanı olan Defne ilk icraatini açıkladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yıllardır sürdürülen ‘çocukların bakan koltuğuna oturması’ geleneği bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nda da uygulandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görevini bir günlüğüne Defne isimli çocuğa devretti. Defne, bakan yardımcıları ve genel müdürlük temsilcilerinin yer aldığı toplantıda hem açıklama yaptı hem de bakanlık birimlerine çeşitli talimatlar verdi.

Devir teslim töreninde konuşan Yusuf Tekin, nisan ayı boyunca millî egemenlik bilincini güçlendirmeye dönük etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Tekin, “Bizim bağımsızlığımız ve milli egemenliğimiz bizim için çok önemli. Ve biz bu değerlere sahip çıkmak üzere sizleri yetiştirmeyi her şeyin önüne koymuş durumdayız” dedi.

Tekin, 75 binin üzerindeki okulda bu kapsamda etkinlikler yapıldığını belirterek, çocukların milli birlik, beraberlik ve dayanışma duygusuyla yetişmesini önemsediklerini vurguladı. 23 Nisan’ın Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara emanet edildiğini hatırlatan Tekin, toplantının yalnızca sembolik bir bakan değişimi olmadığını, aynı zamanda bakanlığın yönetim kademelerini temsil eden bir devir teslim niteliği taşıdığını ifade etti.

"ARTIK BAKAN SİZSİNİZ"

Konuşmasının sonunda Defne’ye dönen Tekin, “Arkadaşlarıyla beraber inşallah benim biraz önce ifade ettiğim milli birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı, ulus olma bilincimizi güçlendirecek işleri yaparsınız” dedi. Ardından da “Artık bakan sizsiniz” sözleriyle görevi Defne’ye bıraktı.

DEFNE BAKAN OLARAK KONUŞMASINI YAPTI

Defne ise konuşmasına, 23 Nisan’ın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümünü kutlayarak başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e teşekkür eden Defne, çocukların bilgi kadar ahlak, merhamet ve sorumlulukla da yetiştiğini söyledi.

Defne, “Biz çocuklar ülkemizin geleceğini inşa edecek bir nesil olarak bilgi ile birlikte ahlakı, merhameti ve sorumluluğu da öğrenerek yetişiyoruz” dedi.

İmamoğlu'ndan 23 Nisan mesajı

Çevre, dijital esenlik ve ortak gelecek başlıklarına da değinen Defne, “Tabiata sahip çıkmak, israfı terk etmek ve dengeli bir yaşamı benimsemek bizim sorumluluğumuzdur” dedi

Defne ayrıca geçen hafta okullarda yaşanan acı olaylara da değinerek, “Hayatını kaybeden öğretmenimize ve arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi. Her çocuğun sevgi ve güven içinde yetiştiği bir eğitim ortamı kurmanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

İLK İCRAATİNİ AÇIKLADI

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Defne, öğrenciler için nasıl bir gelecek hayal ettiğine ilişkin soruya, “Arkadaşlarım için daha güçlü ve daha huzurlu ve mutlu bir gelecek hayal ediyorum. Bunun için de teneffüsleri uzatarak daha çok sosyalleşmemizi ve daha çok eğlenmemizi düşünüyorum” yanıtını verdi.

Teneffüslerle ilgili bir başka soruya da Defne, “Ben devam etmesini uygun buluyorum. Çünkü teneffüslerde arkadaşlarımızla oyun oynamak ve sosyalleşmek yerine telefona bakmak bence çok daha kötü bir alışkanlık haline gelir” diye konuştu.

TALİMATLARINI DA VERDİ

Defne, bakan yardımcılarına tek tek şu talimatları verdi: