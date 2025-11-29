Beylikdüzü'nde facia! Alabora olan teknede 1 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Beylikdüzü'nde balık tutmak için denize açılan Cihan Coşkun'un botu alabora oldu. Coşkun, hayatını kaybetti.

İstanbul Beylikdüzü'nde balık tutmak için denize açılan Cihan Coşkun'un botu fırtına nedeniyle alabora oldu. Yapılan aramalarda Coşkun'un cansız bedenine ulaşıldı.

Acı olay, saat 21.00 sıralarında Marmara Denizi Beylikdüzü Gürpınar açıklarında meydana geldi.

istanbul-beylikduzunde-balik-tutmak-i-1038406-308179.jpg

BALIK TUTMAK İÇİN AÇILMIŞTI

Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için denize açılan Cihan Coşkun’un botu fırtınalı hava nedeniyle alabora oldu.

istanbul-beylikduzunde-balik-tutmak-i-1038403-308179.jpg

Devrilen botu gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

istanbul-beylikduzunde-balik-tutmak-i-1038407-308179.jpg

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler denizde ve karada arama çalışması başlattı. Denizde yapılan aramalarda Coşkun’un cansız bedenine ulaşıldı.

Coşkun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

