Beylikdüzü'nde facia! Alabora olan teknede 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü'nde balık tutmak için denize açılan Cihan Coşkun'un botu fırtına nedeniyle alabora oldu. Yapılan aramalarda Coşkun'un cansız bedenine ulaşıldı.

Acı olay, saat 21.00 sıralarında Marmara Denizi Beylikdüzü Gürpınar açıklarında meydana geldi.

BALIK TUTMAK İÇİN AÇILMIŞTI

Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için denize açılan Cihan Coşkun’un botu fırtınalı hava nedeniyle alabora oldu.

Devrilen botu gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler denizde ve karada arama çalışması başlattı. Denizde yapılan aramalarda Coşkun’un cansız bedenine ulaşıldı.

Coşkun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.