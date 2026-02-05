Belediye başkanını öldüren kuzene ceza yağdı! Balışeyh'i sarsan 'işe alım' cinayeti

31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Hilmi Şen, 2024 yılının temmuz ayında partisinden istifa etti. Daha sonra, bağımsız olarak görevini sürdüren Şen, Kasım 2024 tarihinde ilçe merkezinde makam aracıyla şantiye sahasına giderken kuzeni Erdem Çelebi Şen'in silahlı saldırısına uğradı.

Yeniden Refahlı Belediye Başkanını öldüren sanık hakim karşısında

Belediye Başkanı Şen ile koruması Mikayil Çelikkol, meydana gelen saldırıda hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Koray Kaya (45) ve Ömer Şengül (42) ise yaralandı. Erdem Çelebi Şen’in amcasının oğlu Hilmi Şen'e, kendisini belediyede işe almadığı gerekçesiyle husumet beslediği ileri sürüldü.

MAHKEMEDE “PİŞMANIM” DEDİ!

Saldırının ardından yakalanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sanık hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erdem Çelebi Şen, taraf avukatları, maktul Belediye Başkanı Şen ve koruması Mikayil Çelikkol'un yakınları katıldı. Son sözü sorulan Erdem Şen, "Yaptıklarımdan dolayı pişmanım. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum" sözlerini sarf etti.

MAHKEMEDEN SANIĞA CEZA YAĞDI!

Taraf avukatlarının savunmalarını da alan mahkeme heyeti sanığa, Hilmi Şen'e karşı yönelik 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Çelikol'a yönelik 'kasten öldürme' suçundan ise müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanığı ayrıca, olay sırasında araçta yaralanan Ömer Şengül ve makam şoförü Koray Kaya ile saldırı sırasında Başkan Şen'in yanında bulunan belediye çalışanı Kubilay Şen ile Ümüt Kaplan'ı da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 43 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay sırasında panikleyip düşerek yaralanan Özgür Akyel yönünden ise sanığın beraatına hükmedildi. Aynı zamanda sanığa, '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan da 1 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezası da verildi.

DHA