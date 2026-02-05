Belediye başkanını öldüren kuzene ceza yağdı! Balışeyh'i sarsan 'işe alım' cinayeti

Belediye başkanını öldüren kuzene ceza yağdı! Balışeyh'i sarsan 'işe alım' cinayeti
Yayınlanma:
Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen (51) ile koruması Mikayil Çelikkol'u (40) öldüren, 2 kişiyi ise yaralayan Erdem Çelebi Şen’e (37) mahkemeden ceza yağdı. Mahkeme, kuzeni olan Hilmi Şen'i, belediyede kendisine iş vermediği için öldüren sanığı, biri ağırlaştırılmış 2 müebbet hapis ve 43 yıl hapis cezasına çarptırdı.

31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Hilmi Şen, 2024 yılının temmuz ayında partisinden istifa etti. Daha sonra, bağımsız olarak görevini sürdüren Şen, Kasım 2024 tarihinde ilçe merkezinde makam aracıyla şantiye sahasına giderken kuzeni Erdem Çelebi Şen'in silahlı saldırısına uğradı.

Yeniden Refahlı Belediye Başkanını öldüren sanık hakim karşısındaYeniden Refahlı Belediye Başkanını öldüren sanık hakim karşısında

Belediye Başkanı Şen ile koruması Mikayil Çelikkol, meydana gelen saldırıda hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Koray Kaya (45) ve Ömer Şengül (42) ise yaralandı. Erdem Çelebi Şen’in amcasının oğlu Hilmi Şen'e, kendisini belediyede işe almadığı gerekçesiyle husumet beslediği ileri sürüldü.

belediye-baskani-ve-korumasini-olduren-s-1151921-342091.jpg

MAHKEMEDE “PİŞMANIM” DEDİ!

Saldırının ardından yakalanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sanık hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erdem Çelebi Şen, taraf avukatları, maktul Belediye Başkanı Şen ve koruması Mikayil Çelikkol'un yakınları katıldı. Son sözü sorulan Erdem Şen, "Yaptıklarımdan dolayı pişmanım. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum" sözlerini sarf etti.

belediye-baskani-ve-korumasini-olduren-s-1151922-342091.jpg

MAHKEMEDEN SANIĞA CEZA YAĞDI!

Taraf avukatlarının savunmalarını da alan mahkeme heyeti sanığa, Hilmi Şen'e karşı yönelik 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Çelikol'a yönelik 'kasten öldürme' suçundan ise müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanığı ayrıca, olay sırasında araçta yaralanan Ömer Şengül ve makam şoförü Koray Kaya ile saldırı sırasında Başkan Şen'in yanında bulunan belediye çalışanı Kubilay Şen ile Ümüt Kaplan'ı da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 43 yıl hapis cezasına çarptırdı.

belediye-baskani-ve-korumasini-olduren-s-1151920-342091.jpg

Olay sırasında panikleyip düşerek yaralanan Özgür Akyel yönünden ise sanığın beraatına hükmedildi. Aynı zamanda sanığa, '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan da 1 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezası da verildi.

DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Yunan adaları bizden soruldu: Tam rakamı belli oldu
Tam rakamı belli oldu
Yunan adaları bizden soruldu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Türkiye
Yeni yasa yolda: Steam ve Epic Games kapatılacak mı?
Yeni yasa yolda: Steam ve Epic Games kapatılacak mı?
Bir İstanbul Valiliği eksikti! Koca araziyi satacaklar: Her yer bitti sıra ormanın dibine geldi
Bir İstanbul Valiliği eksikti! Koca araziyi satacaklar: Her yer bitti sıra ormanın dibine geldi
Müjdeyi belediye verdi: Ücretsiz değiştirilecek
Müjdeyi belediye verdi: Ücretsiz değiştirilecek