Çanakkale'yi sağanak yağış vurdu

Çanakkale'yi sağanak yağış vurdu
Yayınlanma:
Çanakkale Ayvacık'ta sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı, yol çöktü. Yollarda biriken sular yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.

Çanakkale'de yaşanan kuvvetli sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri suyla doldu, yol çöktü, biriken sular nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı: Kuvvetli sağanak ve rüzgar geliyorMeteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı: Kuvvetli sağanak ve rüzgar geliyor

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için yapılan "sarı" kodlu uyarının ardından kentte etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ayvacık ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kalırken, Ayvacık'ın 3 nolu giriş yolu trafiğe kapandı. Sürücülerin su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Babadere-Tuzla arası menfezin taşması sonucu araçlar yolda kaldı. Ayrıca Ayvacık ilçesi Küçükçetmi köyünde ise sağanak nedeniyle bir yolda çökme yaşandı. Çöken yolun çevresine güvenlik şeridi çekildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Yunan adaları bizden soruldu: Tam rakamı belli oldu
Tam rakamı belli oldu
Yunan adaları bizden soruldu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
Türkiye
Son Dakika | Aziz İhsan Aktaş davasında Zeydan Karalar dahil 9 kişi tahliye edildi
Son Dakika | Aziz İhsan Aktaş davasında Zeydan Karalar dahil 9 kişi tahliye edildi
Bolu’da 2 katlı ev alev alev yandı!
Bolu’da 2 katlı ev alev alev yandı!
İstanbul trafiği kilit! Harita kırmızıya büründü
İstanbul trafiği kilit! Harita kırmızıya büründü