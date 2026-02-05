Çanakkale'yi sağanak yağış vurdu

Çanakkale'de yaşanan kuvvetli sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri suyla doldu, yol çöktü, biriken sular nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için yapılan "sarı" kodlu uyarının ardından kentte etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ayvacık ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kalırken, Ayvacık'ın 3 nolu giriş yolu trafiğe kapandı. Sürücülerin su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Babadere-Tuzla arası menfezin taşması sonucu araçlar yolda kaldı. Ayrıca Ayvacık ilçesi Küçükçetmi köyünde ise sağanak nedeniyle bir yolda çökme yaşandı. Çöken yolun çevresine güvenlik şeridi çekildi. (DHA)