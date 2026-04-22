Bedelli askerliğe gelmesi beklenen zam dudak uçuklattı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni ekonomi düzenlemesi kapsamında bedelli askerlik ücreti yaklaşık 417 bin liraya yükseltildi. Düzenlemeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan da açıklama yapıldı. Öte yandan, bedelli askerlik ücretinin temmuz ayında yeniden güncellenmesi bekleniyor.

Milyonlarca adayın yakından takip ettiği 2026 yılı bedelli askerlik ücreti, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanarak yeniden belirlendi. Yürürlüğe giren yeni ekonomi düzenlemesi kapsamında bedelli askerlik bedeli 416 bin liraya yükseltildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretine ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. 17 Nisan 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan kanun değişikliği kapsamında bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak güncellendi.

Müracaat işlemleri, güncellenen bu yeni tutar üzerinden devam ediyor.

MSB'den bedelli askerlik hizmetinden yararlanacaklara "ücret güncellemesi" uyarısı

BEDELLİ ASKERLİĞE GELMESİ BEKLENEN ZAM DUDAK UÇUKLATTI

Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri doğrultusunda temmuz ayında memur maaşlarında yüzde 12,86 oranında artış öngörülüyor. Söz konusu artışın, memur emeklilerinden sosyal destek alanlara, özel sektör çalışanlarından geniş bir kesime kadar birçok kişinin gelirini etkilemesi bekleniyor. Yaklaşık 13 farklı kalemde yapılacak değişiklikler arasında bedelli askerlik ücretinin de yer alacağı ifade ediliyor.

Bedelli askerlik yapmak için başvuran gençler için tutar yeni yasal düzenleme ile 416 bin 361 liraya çıkarken, bu tutar temmuzda tahminlere göre 469 bin 905 lirayı bulacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

