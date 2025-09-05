BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda

BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Yayınlanma:
İstanbul'un 17 ilçesinde bakım ve onarım çalışmalarından dolayı elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ), kesintilerin yaşanacağı ilçeleri ve geliş saatlerini açıkladı. Elektrikler ne zaman kesiliyor? Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler gidiyor? İşte ilçe ilçe detaylar...

İstanbul'da her gün planlı bakım ve onarım çalışmalarından dolayı onlarca ilçede geçici elektrik kesintileri yaşanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), her gün düzenli olarak kesintilerin yaşanacağı ilçeleri ve detayları internet sitesinde paylaşıyor.

6 Eylül 2025 Cumartesi günü, saat 00.00 itibariyle başlayacak olan kesintilerle ilgili, bütün detaylar haberimizde.

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

İşte ilçe ilçe tüm detaylar...

arnavutkoy.jpg

avcilar.jpg

bagcilar.jpg

bagcilar-2.jpg

bahcelievler.jpg

bahcelievler-2.jpg

bahcelievler-3.jpg

bayrampasa.jpg

bayrampasa-2.jpg

besiktas.jpg

beylikduzu.jpg

esenler.jpg

esenyurt.jpg

eyupsultan.jpg

fatih.jpg

fatih-2.jpg

fatih-3.jpg

gaziosmanpasa.jpg

gungoren.jpg

kagithane.jpg

kagithane-2.jpg

kagithane-3.jpg

silivri.jpg

sultangazi.jpg

isli.jpg

isli-2.jpg

zeytinburnu.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
Türkiye
Arnavutköy'de feci kaza: Art arda çarptılar
Arnavutköy'de feci kaza: Art arda çarptılar
Şanlıurfa'da otobüs şoförünü bıçaklamıştı: Antalya'da yakalandı
Şanlıurfa'da otobüs şoförünü bıçaklamıştı: Antalya'da yakalandı
Çocuklarının gözü önünde öldürüldü! Müesser'in katili hakkında uzaklaştırma kararı varmış
Çocuklarının gözü önünde öldürüldü! Müesser'in katili hakkında uzaklaştırma kararı varmış