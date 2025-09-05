BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda

İstanbul'da her gün planlı bakım ve onarım çalışmalarından dolayı onlarca ilçede geçici elektrik kesintileri yaşanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), her gün düzenli olarak kesintilerin yaşanacağı ilçeleri ve detayları internet sitesinde paylaşıyor.

6 Eylül 2025 Cumartesi günü, saat 00.00 itibariyle başlayacak olan kesintilerle ilgili, bütün detaylar haberimizde.

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

İşte ilçe ilçe tüm detaylar...