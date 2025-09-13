Başkan açıkladı: En az 150 bin kişinin evi etkilenecek

İstanbul Tuzla'da vatandaşların uzun süredir sorun yaşamasına neden olan emsal transferi ve kentsel dönüşüm mağduriyetine yönelik düzenleme, Tuzla Belediye Meclisi’nin eylül ayı ikinci olağanüstü birleşim oturumunda görüşüldü.

Yeni düzenleme ile kentsel dönüşüm sürecinin önündeki önemli engellerden biri kaldırıldı. Düzenleme, Tuzla Belediye Meclisi’nin olağanüstü toplantısında 6 saat süren müzakerelerin ardından oy birliğiyle yasalaştı.

EN AZ 150 BİN KİŞİNİN EVİ ETKİLENECEK

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, geçen çarşamba günü TUMİDER (Tuzla Müteahhit ve İş Adamları Derneği) ve MARDER (Marmara Yatırımcı İş Adamları ve Yapı Müteahhitleri Derneği) üyeleriyle yaptığı toplantıda talepleri dinlemiş, gerekli düzenlemelerin yapılacağını açıklamıştı.

Toplantı öncesinde Belediye Başkan Yardımcısı Murat Korkmaz, gruplara sunum yaparak, düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Komisyon raporunun da değerlendirilmesinin ardından yapılan ikinci oturumda, meclis üyeleri yeni yönetmelik düzenlemesini oy birliğiyle kabul etti.

2016 yılından bu yana imar planlarında yer alan ve kamulaştırma yükünü azaltmaya yönelik hazırlanan plan notunun uygulama safhasında oluşan farklılıklar, yeni hazırlanan usul ve esaslarla netleştirildi. Bu düzenleme ile kentsel dönüşüm süreci hızlandırıldı, depreme dayanıklı yapılaşmanın önü açıldı, ruhsat, iskan ve yapı denetim süreçleri şeffaflaştırıldı. Şubat ayında açıklanan nüfus verileri 301 bin nüfuslu Tuzla'da; doğrudan 65 bin, dolaylı olarak meskun alanın yüzde 50’sine tekabül eden yaklaşık 150 bin kişinin mağduriyetleri giderildi.

BAŞKAN AÇIKLADI: DEPREME DAYANIKLI YAPILARA ZEMİN OLUŞTURUYORUZ

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Tuzla’da uzun süredir vatandaşlarımızı mağdur eden bir imar sorununu daha çözüme kavuşturduk. Bu düzenleme ile hem dönüşüm sürecini hızlandırıyor hem de depreme dayanıklı, güvenli yapılar için gerekli zemini oluşturuyoruz. Kamusal faydayı ve vatandaşlarımızın hakkını gözeterek attığımız bu adım, Tuzla’nın daha sağlıklı bir kent yapısına kavuşmasında önemli bir dönüm noktasıdır" dedi.