Bartın'da sürücüler zor anlar yaşadı: Göz gözü görmedi

Bartın'da sürücüler zor anlar yaşadı: Göz gözü görmedi
Yayınlanma:
Bartın'da etkisini gösteren sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye düştü. Araç sürücüleri zor anlar yaşarken sürücüler, yolda kontrollü olarak ilerledi.

Bartın’da hava sıcaklığı 8 olarak ölçülürken, sabah saatlerinde de sis etkili oldu. Etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

SÜRÜCÜLER KONTROLLÜ İLERLEDİ!

Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak güzergahında etkili olan sis sebebiyle araç sürücüleri araçlarıyla kontrollü bir şekilde ilerledi.

bartinda-sis-etkili-oldu-video-eklendi-967037-287224.jpg

POLİS EKİPLERİ KAVŞAKLARDA ÖNLEM ALDI!

Polis ekipleri ise, şehir merkezindeki kavşaklarda yaşanabilecek olası kazalara karşı önlem aldı ve trafiği yönlendirdi.

Meteoroloji hafta sonu öncesinde gün gün uyardıMeteoroloji hafta sonu öncesinde gün gün uyardı

METEOROLOJİ SARI KODLA UYARMIŞTI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz(Bolu hariç), Orta ve Doğu kıyıları ile Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmişti. Yağışların, Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği ifade edilmişti.

Kaynak:DHA

Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Türkiye
İmamoğlu davası AKP'nin Trabzon hakimiyetinin sonunu getirdi
İmamoğlu davası AKP'nin Trabzon hakimiyetinin sonunu getirdi
Rojin Kabaiş'in not defteri ortaya çıktı! Soruşturma KKTC ve Portekiz'e uzandı
Rojin Kabaiş'in not defteri ortaya çıktı! Soruşturma KKTC ve Portekiz'e uzandı