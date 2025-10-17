Bartın'da sürücüler zor anlar yaşadı: Göz gözü görmedi

Bartın’da hava sıcaklığı 8 olarak ölçülürken, sabah saatlerinde de sis etkili oldu. Etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

SÜRÜCÜLER KONTROLLÜ İLERLEDİ!

Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak güzergahında etkili olan sis sebebiyle araç sürücüleri araçlarıyla kontrollü bir şekilde ilerledi.

POLİS EKİPLERİ KAVŞAKLARDA ÖNLEM ALDI!

Polis ekipleri ise, şehir merkezindeki kavşaklarda yaşanabilecek olası kazalara karşı önlem aldı ve trafiği yönlendirdi.

METEOROLOJİ SARI KODLA UYARMIŞTI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz(Bolu hariç), Orta ve Doğu kıyıları ile Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmişti. Yağışların, Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği ifade edilmişti.