Bariyere çarpan minibüs devrildi

Yayınlanma:
Eyüpsultan D-100 Karayolu Okmeydanı istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyere çarparak devrildi. Yaralanan kimsenin olmadığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Eyüpsultan geçişi Okmeydanı istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 CAZ 156 plakalı minibüs yol kenarındaki bariyere çarparak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde minibüs içinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Kaza bedeniyle yan yatan aracın çekiciye alınması için itfaiye ekipleri bariyerleri kesti.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda araç yoğunluğu oluştu. Devrilen minibüsün çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

