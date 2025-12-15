Bakanlık 3 bin memur alacak: Detaylar belli oldu

Bakanlık 3 bin memur alacak: Detaylar belli oldu
Yayınlanma:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için 3 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağı resmen duyuruldu. Başvurular, 15-26 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin sözleşmeli personel alınacağına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuruların elektronik ortamda alınacağı duyuruldu.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YÖNTEMİ

Resmi Gazete'deki ilana göre, başvurular 15 Aralık'ta başlayacak ve 26 Aralık'ta sona erecek. Adaylar, e-Devlet şifreleri ile Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

BAKAN'DAN 'MÜJDE' PAYLAŞIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilanın yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Göktaş, "TBMM Genel Kurulu’nda müjdeyi vermiştik. Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci başlıyor" ifadelerini kullandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Başvurulara ilişkin Resmî Gazete'de yayımlanan detaylı bilgiler şu şekilde:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen unvan ve sayıda toplam 3.000 (üç bin) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacaktır.

I- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

A) Genel Şartlar: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Başvuru Şekli ve Süresi: a) Adaylar başvurularını 15/12/2025 - 26/12/2025 tarihleri arasında son gün saat 23:59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar sadece mezun oldukları 1 bölüm üzerinden uygun olan sözleşmeli pozisyona müracaatta bulunabileceklerdir. Adaylar en fazla 18 tercihte bulunabilecektir.

c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup; atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

ç) Başvuruda bulunacak adayların ilanın sonunda bulunan Özel Nitelik Tablosunu incelemeleri önem arz etmektedir."

