Bakan Tunç duyurdu: Engelli hükümlülere açık görüş izni

Yayınlanma:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutuklulara yönelik bir düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, engelli mahkumlar 3-7 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla açık görüş yapabilecekler.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutuklular için önemli bir kararı sosyal medya hesabından paylaştı. Karar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bu kişilerin aileleriyle daha rahat görüşebilmelerini sağlamayı hedefliyor.

3-7 ARALIK ARASINDA AÇIK GÖRÜŞ YAPABİLECEKLER

Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların, 3-7 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız."

Bu düzenleme ile engelli hükümlü ve tutuklular, belirlenen bu tarih aralığında, normalde kapalı görüş şeklinde yapılan ziyaretlerini, daha geniş ve temasa imkan veren açık görüş şeklinde gerçekleştirme imkanına kavuşmuş oldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

