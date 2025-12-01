Bakan Işıkhan Türk-iş Başkanı Atalay ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-iş Başkanı Ergin Atalay bir araya gelerek asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü.

Işıkhan, asgari ücret komisyonunun 5 işveren, 5 işçi ve hükümetin belirleyeceği 1 temsilciden oluşmasına dair öneriyi Atalay'a sundu.

Türk-İş Başkanlar kurulu yarın saat 10.00'da toplanarak bu öneriyi görüşecek.

Ayrıntılar geliyor...