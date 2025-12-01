Bakan Işıkhan Türk-iş Başkanı Atalay ile görüştü

Bakan Işıkhan Türk-iş Başkanı Atalay ile görüştü
Yayınlanma:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Görüşmede asgari ücret tespit komisyonunun yapısına yönelik çalışma ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-iş Başkanı Ergin Atalay bir araya gelerek asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü.

Işıkhan, asgari ücret komisyonunun 5 işveren, 5 işçi ve hükümetin belirleyeceği 1 temsilciden oluşmasına dair öneriyi Atalay'a sundu.

Türk-İş Başkanlar kurulu yarın saat 10.00'da toplanarak bu öneriyi görüşecek.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Türkiye
Düşen uçakta şehit olmuştu: Pilot Yarbay'ın adı Büyükçekmece'de yaşatılacak
Düşen uçakta şehit olmuştu: Pilot Yarbay'ın adı Büyükçekmece'de yaşatılacak
18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetmişti: Evde siyanür tespit edildi!
18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetmişti: Evde siyanür tespit edildi!
İstanbul'da derbi yoğunluğu: Trafik kilitlendi
İstanbul'da derbi yoğunluğu: Trafik kilitlendi