Bakan Göktaş'tan Kütahya depremi açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.59'da Kütahya'nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 8,46 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem İstanbul dahil birçok kentte hissedildi.

PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİ SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, depremin ardından Psikososyal Destek ekiplerinin sahada çalışmalarına başladığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Kütahya depremi açıklaması

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kütahya Simav'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal Destek ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.