Bakan Çiftçi'den 'CHP heyetiyle görüşme' sorusuna yanıt: O bana kalsın

Yayınlanma:
Meclis'te düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soruya, "O bana kalsın" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

CHP HEYETİNE NE CEVAP VERDİ?

Resepsiyonda, geçtiğimiz günlerde CHP heyeti ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Çiftçi, "Murat Bey zaten açıkladı onları. Orada zaten açıklamada da beyan ettiler. Kendi görüştükleri konuları dile getirdiler. Ama benim verdiğim cevaplarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. O bana kalsın" şeklinde yanıt verdi.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile CAO Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş önceki gün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşmüştü.

CHP heyetinden Bakan Çiftçi'ye ziyaret: Belediyelere operasyon, okul saldırıları, başkanların göreve iadesi...CHP heyetinden Bakan Çiftçi'ye ziyaret: Belediyelere operasyon, okul saldırıları, başkanların göreve iadesi...

ÇİFTÇİ'DEN "APP PLAKA" AÇIKLAMASI

Bakan Çiftçi, 1 Nisan itibariyle yürürlüğe giren APP plaka denetimleri hakkındaki soruya ise, "Kanunla ilgili herhangi bir revize çalışması yok. Kanun şu an yürürlükte. Plakalarla ilgili zaten yönetmeliği de çıkardık. Onun dışında ses sistemleri ve multimedya ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Onunla ilgili yönetmelik çalışmasını da muhtemelen bu ayın sonunda ya da Mayıs’ın sonunda çıkarmayı planlıyoruz" şeklinde cevap verdi.

POLİS MESLEK KANUNU HAKKINDA AÇIKLAMA

Polis Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalar da sorulan Bakan Çiftçi, "Benden önceki dönemde başlayan Polis Meslek Kanunu ve Emniyet Teşkilatı Kanunu ile ilgili çalışma var. Şu anda hala üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Geçenlerde de arkadaşlarımız bana bir sunum yaptılar. Son şekli verilmedi daha. Biraz daha zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Türkiye
Mersin’de kilolarca kokain ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı
Mersin’de kilolarca kokain ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı
Genç kadını defalarca ateş ederek öldüren saldırgana istenen ceza belli oldu!
Genç kadını defalarca ateş ederek öldüren saldırgana istenen ceza belli oldu!