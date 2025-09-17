Bahçeli'ye 'hakaret etti' denilerek gözaltına alındı: Cumhurbaşkanı'na hakaretten adliyeye sevk edilecek

CHP üyesi 27 yaşındaki Meltem Gökhanoğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın 29 Ağustos günü TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı ayaküstü görüşmenin sosyal medyada geniş yankı bulması üzerine, "Asu Hanım, öncelikle belirtmeliyim ki; Devlet Bahçeli gibi bir şahsiyetin karşısında böyle eğilip bükülmek, sizin gibi bir kadına hiç ama hiç yakışmadı. Partimin kadın kolları genel başkanı olarak bu tutumunuz utanç vericidir. Devlet Bahçeli denilen iblis benim karşıma çıkarsa, ben sizin gösteremediğiniz tutumu sergileyeceğime şerefim üstüne yemin ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN AVUKATI ŞİKAYET ETTİ EVİNDEN ALINDI

Meltem Gökhanoğlu'nun söz konusu paylaşımının ardından MHP Lideri Bahçeli'nin avukatı suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusunun üzerine Gökhanoğlu evinden gözaltına alındı. Vatan Emniyet'e götürülen Gökhanoğlu bugün Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması ile Çağlayan'a gönderilecek.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET ETTİ İDDİASI SORULDU

Gökhanoğlu, söz konusu paylaşımıyla ilgili savunmasında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'ya yönelik yazdığım metinde tutuklu bulunan belediye başkanımız Mehmet Murat Çalık ve geçirmiş olduğu rahatsızlıklar sebebi ile kendisine olan sitemimi dile getirdim. Siyasi nezaket harici bir tablo gördüğüm için ekstra duygusal davrandım ve Asu Kaya'ya yönelik sitemkar cümleler kullandım. Hiçbir kamu görevlisine hakaret kastım olmamıştır. Metnin içeriğinde hakarete yönelik bir kelime kullandığımı hatırlamıyorum" dedi.

Gökhanoğlu'na, bir başka sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası da soruldu. Gökhanoğlu ise, "Cumhurbaşkanını kastetmedim; şahsına ya da makamına yönelik bir hakaret söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.