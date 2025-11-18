Partisinin meclis grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önce de gündeme getirdiği İBB davalarının televizyonlardan canlı yayınlanması talebini tekrarladı. Bahçeli, "Yargılama en başta TRT olmak üzere tüm TV'lerden canlı yayın olarak gerçekleşmeli. Türk milleti olan biten varsa görmeli" ifadelerini kullandı. Bu yöntemin, İBB'yi ilgilendiren iddiaların mahkemede görüşülmesi ve duruşma süreçlerinin kamuoyu tarafından doğrudan takip edilmesiyle hukuk ve demokrasi güvenliğini destekleyeceğini savundu.

BAKAN TUNÇ MECLİS'İ İŞARET ETTİ

Gazetecilerin, Bahçeli'nin çağrısına ilişkin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konunun hukuki boyutuna dikkat çekti. Bakan Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 182. maddesi uyarınca duruşmaların herkese açık olduğunu ve aleni bir şekilde yapıldığını belirtti.

Ancak Tunç, aynı kanunun 183. maddesinde duruşma salonlarında ses ve görüntü alınmasına yönelik bir yasak bulunduğunu hatırlattı. Mevcut mevzuata göre duruşmalarda fotoğraf veya video çekmenin mümkün olmadığını vurgulayan Adalet Bakanı, "Eğer bir değişiklik söz konusu olursa bu meclisimizin takdirinde olan bir husus. Tabii bu konuyu değerlendirecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir" diyerek, canlı yayın için yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.