Ayşe Barım için Cem Küçük ve Selvi'den sonra şimdi de Ahmet Hakan ses çıkardı: Karşılıksız kalmamalı

Tartışmalı İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ve ağır hasta olan isimlerin tutuksuz bir şekilde yargılanması için artık iktidar kalemleri bile çağrıda bulunuyor. Yine Gezi davası nedeni ile tutuklanan ancak durumu hayli ağır olan Ayşe Barım için Cem Küçük, Abdulkadir Selvi'den sonra Ahmet Hakan da çağrıda bulundu.

19 Mart tarihinde başlayan İBB soruşturmalarında tutuklanan isimlere uygulanan muameleler kamuoyu vicdanlarını yaralamaya devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın Geçmişte iki kez çok ağır kanser hastalığını yaşamasının ardından cezaevi şartları nedeni ile alınan tahliller doğrultusunda yeniden kanser olma sınırında.

İBB operasyonlarındaki Murat Çalık'ın durumunun bir benzeri de 28 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım da yaşanıyor. Son 3 ayda kalp rahatsızlığı nedeniyle 6 kez baygınlık geçirdiğini ve bu süreçte 30 kilo kaybettiği bilinen Ayşe Barım, ciddi kalp sorunlarının yanı sıra beyninde iki adet anevrizma ile cezaevi şartlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Çalık ve Barım’ın ağır sağlık sorunlarına rağmen tutuksuz bir şekilde yargılanmamaları, kamuoyunun vicdanını yaralarken muhalefetin de hayli sert tepkiler vermesine neden oluyor.

KÜÇÜK VE SELVİ'DEN SONRA AHMET HAKAN DA SES ÇIKARDI

Durum öyle bir hal aldı ki artık muhalefetin yanı sıra AKP'li olduğu bilinen isimler bile Çalık ve Barım için ses çıkarıyor. Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile arkadaş olduğunu ifade eden Cem Küçük de 27 Temmuz'da Barım ve Çalık'ın acil olarak tahliye edilmesi gerektiğini yazmıştı. 2 gün önce de Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, Çalık ve Barım için yazı kaleme almış ve "Belki beni linç edecekler" demişti.

Bugün de Hürriyet'ten Ahmet Hakan bir yazı kaleme aldı. Ayşe Barım'ın dün kaleme aldığı mektubu köşesine taşıyan Hakan, "Geçen gün Abdulkadir Selvi de değindi Ayşe Barım’ın durumuna. Bu mektuba kulak verilmeli. Bu mektup karşılıksız kalmamalı. Devlete ve adalete olan inancın korunması şart." ifadelerini kullandı.

TEM'de feci kaza! Yabancıları taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı