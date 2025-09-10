Son dakika | AYM'den CHP Kurultay Davası kararı

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davasında mahkemeler arasındaki "görev" uyuşmazlığına ilişkin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yaptığı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) ilgili hükmünün iptali talepli başvurunun ilk incelemesini yaptı.

AYM'DEN CHP KURULTAY DAVASI KARARI

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda "iştirak halinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları" iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi arasındaki "görev" tartışması AYM'ye taşınmıştı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi verdiği "görevsizlik" kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan CMK'nın ilgili maddesinde yer alan, “Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına vararak iptali için AYM'ye başvurmuştu.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin başvuruyu reddetmesi durumunda duruşmanın 4 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00’da görülmesine de karar vermişti.

Alınan bilgiye göre Yüksek Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin başvurusunu, "davada uygulanacak kural olmadığından" reddetti.

CHP'NİN AVUKATI AÇIKLADI

Halkt TV canlı yayınına katılan CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan, Anayasa Mahkemesi'nin kararının ne anlama geldiğini açıkladı.

Çağlayan şunları söyledi:

Asliye Ceza Mahkemesi iddianamenin kabulünden sonra dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermişti. Sanık avukatları ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, dosyanın Asliye Ceza Mahkemesi'nde kalması için bu karara itiraz ettik. Aynı zamanda Başsavcılık da bu karara itiraz etti. Sonra Ağır Ceza Mahkemesi Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararını kaldırdı. Dosya Asliye Ceza Mahkemesi'nde kaldı.

Asliye Ceza Mahkemesi hakimi bu karara karşı yasal yollarını kullandıktan ve bütün başvuruları reddedildikten sonra görevsizlikle ilgili Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Buna somut norm denetimi deniyor. Mahkeme Anayasa Mahkemesi'ne gidebiliyor . Anayasa Mahkemesi bugün bu başvuruyu esastan değerlendirip değerlendirmeme konusunda toplandı. Başvuruyu esastan değerlendirmesine gerek olmadığını, böyle dosyaların Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğine karar verdi. Dosya Asliye Ceza Mahkemesi'nde kalacak.

Bu durumda Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmanın, eğer Anayasa Mahkemesi başvuruyu reddederse, 4 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00'da görülmesine de karar vermişti. Zaten önceden karar vermişti buna ama Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleyecekti. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararı da çıkmış oldu. O tarihte Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşma görülecek.