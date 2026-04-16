Ayla öğretmen okul saldırısında kendini feda etmiş: Öğrencilerin üzerine kapanıp hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısında, matematik öğretmeni Ayla Kara'nın fedakarlığı yürekleri dağladı. Mesleğine olan tutkusu ve öğrencileriyle kurduğu güçlü bağla tanınan Kara’nın vefatı, eğitim camiasını yasa boğarken olayla ilgili sarsıcı ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

AYLA ÖĞRETMEN OKUL SALDIRISINDA KENDİNİ FEDA ETMİŞ

Sözcü'de yer alan habere göre, Kahramanmaraş'taki katliamda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın, saldırı anında kendi canını hiçe sayarak öğrencilerine siper olduğu anlaşıldı.

Okulun en sevilen eğitimcilerinden biri olarak bilinen Kara, saldırganın hedefi olan çocukları korumak için tereddüt etmeden harekete geçti.

Kahramanmaraş saldırganı hakkında kan donduran detay ortaya çıktı

Meslektaşları, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarla Kara'nın fedakarlığını ve örnek kişiliğini vurgularken, eğitim camiasının çok değerli bir ismini kaybettiğini ifade etti.

ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNE KAPANIP HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'yi sarsan saldırıda, Ayla Öğretmen'in öğrencilerini kurşunlardan korumak amacıyla bedenini siper edip üzerlerine kapandığı ortaya çıktı.

Bu kahramanca müdahale sırasında yaşamını yitiren Kara'nın vefatı acıyı derinleştirirken, ailesinden de üzücü bir haber geldi. Eşinin şehadet haberini alan Ayla Kara'nın kocası, duyduğu büyük acı nedeniyle kalp krizi geçirdi.

Hastaneye kaldırılan acılı eşin sağlık durumunun kontrol altında olduğu bildirildi.