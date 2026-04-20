Ayılar kış uykusundan uyandılar: Yiyecek bulamayınca evlere girdiler

Trabzon’da havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan bozayıların yiyecek bulmakta zorlandığı ve bu nedenle yerleşim alanlarına yöneldiği bildirildi.

KAPI VE PENCERELERİ KIRARAK EVLERE GİRDİLER

Araklı, Akçaabat ve Şalpazarı ilçelerinin yaylaları ile yüksek kesimlerde bulunan mahallelerde görülen ayıların bazı evlerin kapı ve pencerelerini kırarak içeri girdiği tespit edildi.

Evlerde yiyecek arayan ayıların eşyaları dağıttığı ve maddi hasara yol açtığı aktarıldı. Yaylalardaki evlerine giden vatandaşların hasarı fark edince şaşkınlık yaşadığı belirtildi.

KAMERALARA YANSIDI

Mahalle aralarında dolaşan ve yayla evlerine giren bozayıların güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüldü. Görüntülerde bir ayının pençesiyle kapıyı açarak içeri girmeye çalıştığı ve evin içinde çevreyi kontrol ettiği, başka bir ayının ise mahalle içinde dolaştığı yer aldı. (DHA)