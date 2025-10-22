Avukatların terör bürosuna girişine kısıtlama

Avukatların terör bürosuna girişine kısıtlama
Yayınlanma:
Avukatların İstanbul Adalet Sarayı ve Anadolu Adalet Sarayı'ndaki Terör ve Örgütlü Suçlar Soruştruma Bürosu'na girişine kısıtlama getirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna girişlerinin kısıtlandığı öğrenildi. Bu kapsamda avukatların savcılar ve savcılık kalemiyle ancak ve ancak telefonla görüşülebileceğine izin verileceği belirtildi.

Söz konusu uygulamaya Avukatların Sesi İnisiyatifi ve İstanbul Barosu'ndan tepki geldi.

AVUKATLARDAN KISITLAMAYA TEPKİ

İstanbul Barosu'nun "Savunma engellenemez" denilen açıklamasında, şunlar kaydedildi:

  • "İstanbul Adalet Sarayı’nda ve Anadolu Adliyesi’nde avukatların girişini kısıtlayan X-ray ve güvenlik uygulamaları, savunmayı yargı sisteminin dışına iten hukuk dışı bir anlayışın ürünüdür.
  • Savunmayı dışlayan, avukatsız bir yargıyı amaçlayan bu yaklaşımı asla kabul etmiyoruz. Savunma, yargının kurucu unsurudur; hiçbir gerekçeyle değersizleştirilemez. Konuya ilişkin yazılı başvurumuz Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılmıştır.
  • Geri adım atılmaması halinde her türlü hukuki girişim derhâl başlatılacaktır. Meslektaşlarımızı dayanışmaya, yurttaşlarımızı ise kendi savunma haklarına yönelik bu müdahalelere karşı duyarlılığa çağırıyoruz."

2ac0b8cd-fa71-4335-ba05-5dda97b76d06-w.jpeg

Savunma nöbetine tutuklu Oya Tekin’in mektubu damga vurdu: Biz Adana belediye başkanları neden İstanbul’da yargılanıyoruz?Savunma nöbetine tutuklu Oya Tekin’in mektubu damga vurdu: Biz Adana belediye başkanları neden İstanbul’da yargılanıyoruz?

"MESLEKTAŞLARIMIZI MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın getirdiği kısıtlamaya ilişkin Avukatların Sesi İnisitafi'nden de şu tepki geldi:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna avukatların girişi yasaklandı. Savcılar ve savcılık kalemiyle ancak ve ancak telefonla görüşülebileceği söyleniyor. Mesleğimize yönelmiş bu sistematik düşmanlığa karşı, bütün meslektaşlarımızı mücadeleye çağırıyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Türkiye
Bursa’da dehşet! Bebek bahçedeki ateşin üstüne düştü
Bursa’da dehşet! Bebek bahçedeki ateşin üstüne düştü
Otobüs şoföründen şehit babasına hadsiz ifadeler!
Otobüs şoföründen şehit babasına hadsiz ifadeler!