Avukatların terör bürosuna girişine kısıtlama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna girişlerinin kısıtlandığı öğrenildi. Bu kapsamda avukatların savcılar ve savcılık kalemiyle ancak ve ancak telefonla görüşülebileceğine izin verileceği belirtildi.

Söz konusu uygulamaya Avukatların Sesi İnisiyatifi ve İstanbul Barosu'ndan tepki geldi.

AVUKATLARDAN KISITLAMAYA TEPKİ

İstanbul Barosu'nun "Savunma engellenemez" denilen açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Adalet Sarayı’nda ve Anadolu Adliyesi’nde avukatların girişini kısıtlayan X-ray ve güvenlik uygulamaları, savunmayı yargı sisteminin dışına iten hukuk dışı bir anlayışın ürünüdür.

Savunmayı dışlayan, avukatsız bir yargıyı amaçlayan bu yaklaşımı asla kabul etmiyoruz. Savunma, yargının kurucu unsurudur; hiçbir gerekçeyle değersizleştirilemez. Konuya ilişkin yazılı başvurumuz Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılmıştır.

Geri adım atılmaması halinde her türlü hukuki girişim derhâl başlatılacaktır. Meslektaşlarımızı dayanışmaya, yurttaşlarımızı ise kendi savunma haklarına yönelik bu müdahalelere karşı duyarlılığa çağırıyoruz."

"MESLEKTAŞLARIMIZI MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın getirdiği kısıtlamaya ilişkin Avukatların Sesi İnisitafi'nden de şu tepki geldi:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna avukatların girişi yasaklandı. Savcılar ve savcılık kalemiyle ancak ve ancak telefonla görüşülebileceği söyleniyor. Mesleğimize yönelmiş bu sistematik düşmanlığa karşı, bütün meslektaşlarımızı mücadeleye çağırıyoruz."