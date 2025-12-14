Avlu’da Sezen Aksu şarkıları yankılandı

Avlu’da Sezen Aksu şarkıları yankılandı
Yayınlanma:
Balıkesir'de Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kehribar & Selluka Sezen Aksu Şarkıları Konseri, yoğun katılımla gerçekleşti.

ıBalıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kehribar & Selluka’nın, Sezen Aksu Şarkıları Konseri yoğun ilgi gördü.

Minik Serçe lakaplı ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun unutulmaz eserlerinin seslendirildiği gecede sanatseverler salonu doldurdu.

"SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ DE UNUTMAMAK GEREKİR"

Bu tür konserlerin çok anlamlı olduğunu belirten Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, şu ifadeleri kullandı:

"Kentimizin kültür sanat hayatını canlandırmak için gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaları çok önemsiyorum. Sosyalleşmenin yanı sıra sanatın birleştirici gücünü de unutmamak gerekir. Dinlediğimiz şarkıların, bestelerin bizde hissettirdiği duygular unutulmaz. Böyle güzel bir akşamda bu muhteşem konserde bizleri yalnız bırakmayan tüm konuklarımıza ve konserde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak:ANKA

