Ava giderken tüfeği ateş aldı: Boynundan vurularak öldü

Edinilen bilgiye göre; O.B, S.Y.A, A.B. ve Fatih D., avlanmak amacıyla Yeşilçiftlik beldesinde bir araya geldi. Dört arkadaş, belirledikleri av bölgesine gitmek üzere otomobille yola çıktı. Seyir halindeki araçta bulunan av tüfeklerinden biri, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Fatih D., boynundan ağır şekilde yaralandı.

HASTANEYE YETİŞTİRDİLER AMA KURTARILAMADI

Olayın şokuyla hemen harekete geçen araçtaki diğer 3 arkadaşı, ağır yaralanan Fatih D.'yi vakit kaybetmeden Sultandağı Devlet Hastanesine götürdü. Ancak hastanenin acil servisinde doktorların yaptığı tüm müdahaleler Fatih D.'yi hayatta tutmaya yetmedi. Talihsiz adam hastanede yaşamını yitirdi.

3 ARKADAŞ GÖZALTINDA

Ölümle sonuçlanan olayın ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Olay sırasında araçta bulunan O.B, S.Y.A. ve A.B., şüpheli sıfatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Ekipler, olayın aydınlatılması amacıyla araçta bulunan tüfeklere el koyarak incelemeye aldı.