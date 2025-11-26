Atatürk'ün emanetinden göz göre göre hırsızlık: Kamyonlara doldurup tonlarca çalmışlar

Atatürk'ün emanetinden göz göre göre hırsızlık: Kamyonlara doldurup tonlarca çalmışlar
Yayınlanma:
Manavgat sahilinden çalınan 50 kamyon kumun bulunup geri getirilmesi tartışılırken, gözler yeniden Kaş’taki Patara Plajı’na çevrildi. Patara Plajı’ndan çalınan 2 bin 186 kamyonluk kum unutuldu. Kum ticareti yapan iş insanına “hırsız” diyen sendikacı ise hakim karşısına çıktı.

Antalya’da Manavgat sahilinden çalınan 50 kamyon kumun bulunup geri getirilmesi tartışılırken, gözler yeniden Kaş’taki Patara Plajı’na çevrildi. Türkiye’nin en uzun plajı ve Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Patara, yıllardır çok daha büyük çaplı kum hırsızlığıyla gündemde.

ATATÜRK’ÜN TALİMATIYLA AĞAÇLANDIRILMIŞTI

Rüzgârla köylere kum taşınmasını önlemek için Atatürk’ün talimatıyla ağaçlandırılan bölgede 2021 yılında yaklaşık 2 milyon metreküp, yani 2 bin 186 kamyon kumun çalındığı tespit edilmişti. Manavgat’taki 50 kamyonluk olay için tüm birimler seferber edilirken, Patara’daki yaklaşık 43 kat daha büyük kaybın üzerinin örtülmeye çalışıldığı eleştirileri yeniden gündeme taşındı.

Manavgat’ta tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradıManavgat’ta tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

Cumhuriyet’ten Emirhan Çoban’ın haberine göre, o dönemde tutanak tutarak olayı yargıya taşımak isteyen muhafaza memuru Umut U., süreç içinde iki kez görevinden alındı. Konuyu kamuoyuna taşıyan dönemin Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş ise mücadelesini sürdürürken, kum ticareti yapan iş insanının kendisine “hırsız” dediği gerekçesiyle açtığı davada dün altıncı duruşmaya çıktı. Davanın bir sonraki duruşmasının 17 Mart 2026 tarihine ertelendi.

Durmuş, duruşma sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Geçen hafta Manavgat sahilinden çalınan kum için herkes seferber oldu, olması da gerekirdi. Ama burada 2 milyon metreküp kum çalanlara bu kumlar peşkeş çekildi ve giderek sönümlendirilecek. Hırsıza hırsız demenin suç olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu kumlar hepimizin geleceğiydi. Bu olay gündemden düşerse dava sönümlendirilir ve yapanların yanına kâr kalır.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Türkiye
İzmir açıklarında 19 göçmenin olduğu bot battı
İzmir açıklarında 19 göçmenin olduğu bot battı
Eski eşinin arkadaşını arayan saldırgan siteyi savaş alanına çevirdi: 2 yaralı
Eski eşinin arkadaşını arayan saldırgan siteyi savaş alanına çevirdi: 2 yaralı
Motosiklet alev aldı: 7'si çocuk 9 kişi hastanelik oldu
Motosiklet alev aldı: 7'si çocuk 9 kişi hastanelik oldu