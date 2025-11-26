Atatürk'ün emanetinden göz göre göre hırsızlık: Kamyonlara doldurup tonlarca çalmışlar

Antalya’da Manavgat sahilinden çalınan 50 kamyon kumun bulunup geri getirilmesi tartışılırken, gözler yeniden Kaş’taki Patara Plajı’na çevrildi. Türkiye’nin en uzun plajı ve Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Patara, yıllardır çok daha büyük çaplı kum hırsızlığıyla gündemde.

ATATÜRK’ÜN TALİMATIYLA AĞAÇLANDIRILMIŞTI

Rüzgârla köylere kum taşınmasını önlemek için Atatürk’ün talimatıyla ağaçlandırılan bölgede 2021 yılında yaklaşık 2 milyon metreküp, yani 2 bin 186 kamyon kumun çalındığı tespit edilmişti. Manavgat’taki 50 kamyonluk olay için tüm birimler seferber edilirken, Patara’daki yaklaşık 43 kat daha büyük kaybın üzerinin örtülmeye çalışıldığı eleştirileri yeniden gündeme taşındı.

Manavgat’ta tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

Cumhuriyet’ten Emirhan Çoban’ın haberine göre, o dönemde tutanak tutarak olayı yargıya taşımak isteyen muhafaza memuru Umut U., süreç içinde iki kez görevinden alındı. Konuyu kamuoyuna taşıyan dönemin Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş ise mücadelesini sürdürürken, kum ticareti yapan iş insanının kendisine “hırsız” dediği gerekçesiyle açtığı davada dün altıncı duruşmaya çıktı. Davanın bir sonraki duruşmasının 17 Mart 2026 tarihine ertelendi.

Durmuş, duruşma sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: