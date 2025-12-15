Artvin’de yollar kara gömüldü! Sürücüler ateş yakarak ısındı

Artvin’de kent genelinde etkisini artıran yağışların ardından yüksek kesimlerde başlayan kar, bazı bölgelerde yolların kapanmasına yol açtı. Borçka’ya bağlı Macahel Havzası’nda etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkilerken Borçka ilçesi sınırlarında, Gürcistan’a komşu olan denizden yaklaşık 2 bin metre yüksekte yer alan Camili (Macahel) bölgesinde kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaştı.

SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI!

Etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü yolda zor anlar yaşadı. Uzun süre boyunca yolun açılmasını bekleyen yurttaşlar, soğuktan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Kara saplanan araçlar ise küreklerle yapılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Yolda bekleyiş sırasında bazı sürücülerin çocukları ise oyuncaklarıyla oynayarak karın keyfini çıkardı. İl Özel İdare, belediye ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kardan kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.