Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon: 9 şüpheli yakalandı

Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon: 9 şüpheli yakalandı
Yayınlanma:
Antalya'nın Serik ve Kepez ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında belirlenen adreslere düzenlendi.

Antalya Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Serik ve Kepez ilçelerinde gerçekleştirdiği silah kaçakçılığı operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Operasyon, "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında yürütüldü.

İstanbul'da 'huzur' uygulaması: 1022 gözaltı!İstanbul'da 'huzur' uygulaması: 1022 gözaltı!

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

antalya-1.jpg

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 17 tüfek, 22 şarjör, 6 tabanca ve 193 tabanca mermisi bulunuyor.

Kulislerde itiraf ettiler! "İthalat lobisi olmasaydı et fiyatları yüzde 50 daha ucuzdu"Kulislerde itiraf ettiler! "İthalat lobisi olmasaydı et fiyatları yüzde 50 daha ucuzdu"

Gözaltına alınan 9 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
Türkiye
Tahir Elçi 10. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Tahir Elçi 10. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Çanakkale'de şehidi Mehmet Çavuş’un tüyleri diken diken eden mesajı ortaya çıktı
Çanakkale'de şehidi Mehmet Çavuş’un tüyleri diken diken eden mesajı ortaya çıktı
Son dakika | Saraçhane eylemleri davasında 87 beraat kararı
Son dakika | Saraçhane eylemleri davasında 87 beraat kararı