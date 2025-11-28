Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon: 9 şüpheli yakalandı

Antalya Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Serik ve Kepez ilçelerinde gerçekleştirdiği silah kaçakçılığı operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Operasyon, "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında yürütüldü.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 17 tüfek, 22 şarjör, 6 tabanca ve 193 tabanca mermisi bulunuyor.

Gözaltına alınan 9 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.