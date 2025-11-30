Antalya'da klima kabusu: Alevlere müdahale etmek isterken hastanelik oldu

Antalya'da klima kabusu: Alevlere müdahale etmek isterken hastanelik oldu
Yayınlanma:
Antalya’da 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana gelen yangın korku dolu anlar yaşattı. Klima kaynaklı olduğu tespit edilen yangın sırasında evde yalnız bulunan 25 yaşındaki İrem Sude Uygur, alevlere müdahale etmek isterken dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Zerdalilik Mahallesi 1397 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda gerçekleşti. Binanın en üst katındaki daireden duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KENDİ İMKANLARIYLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Yangın esnasında evde tek başına olduğu öğrenilen İrem Sude Uygur, alevleri fark edince yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevlerin büyümesi üzerine genç kadının çabaları sonuçsuz kaldı.

Artvin’de bahçedeki yangın ormana sıçradı! Kara dumanlar gökyüzünü kapladıArtvin’de bahçedeki yangın ormana sıçradı! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

EKİPLERDEN HIZLI MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının Sebebi: Klima Motoru

Yangın sırasında dumana maruz kalan İrem Sude Uygur, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı ilk incelemelerde, yangının klima motorundan kaynaklandığı belirlendi.

İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Türkiye
Yangın söndürüldü ama Karadeniz'de kriz bitmedi: KAIROS tankeri sürükleniyor
Yangın söndürüldü ama Karadeniz'de kriz bitmedi: KAIROS tankeri sürükleniyor
Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı
Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı
Kocaeli’de feci kaza! Tramvay ile çöp kamyonu çarpıştı
Kocaeli’de feci kaza! Tramvay ile çöp kamyonu çarpıştı