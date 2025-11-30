Antalya'da klima kabusu: Alevlere müdahale etmek isterken hastanelik oldu

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Zerdalilik Mahallesi 1397 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda gerçekleşti. Binanın en üst katındaki daireden duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KENDİ İMKANLARIYLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Yangın esnasında evde tek başına olduğu öğrenilen İrem Sude Uygur, alevleri fark edince yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevlerin büyümesi üzerine genç kadının çabaları sonuçsuz kaldı.

Artvin’de bahçedeki yangın ormana sıçradı! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

EKİPLERDEN HIZLI MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının Sebebi: Klima Motoru

Yangın sırasında dumana maruz kalan İrem Sude Uygur, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı ilk incelemelerde, yangının klima motorundan kaynaklandığı belirlendi.