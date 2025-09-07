Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı

Rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddiası ile görevden uzaklaştırılıp gözaltı kararı verildikten sonra teslim olan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı.

Sitemizi

Haberler'de takip edin