Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı
Antalya Cumhuriyet Başsavıclığı'nın başlattığı soruşturma sonrası, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası teslim olmuştu.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan’ın “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamaları kapsamında gözaltına alınması talimatını verdi.
Savcılık ifadesinin arından görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ayrıca rüşvet soruşturması kapsamında iş insanı Fazlı Ateş de tutuklamaya sevk edildi.
TUTUKLANDI
Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan, tutuklandı.
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen iş insanı Fazlı Ateş de tutuklandı.