Ankara'daki Motosiklet Kulübü Başkanı, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dün gerçekleşen feci kaza motosiklet camiasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Ankara Enduro Motosiklet Kulübü'nün başkanlığını yürüten Ertuğrul Hazinedar, Aynalıkaya mevkisinde geçirdiği kazanın ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GEZİ DÖNÜŞÜ TALİHSİZ ÇARPIŞMA

Olay, 20 kişilik motosikletli grubun Ankara'ya dönüş yolunda olduğu esnada Mudurnu sınırları içinde meydana geldi. Ertuğrul Hazinedar'ın idaresindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan deneyimli sürücü ağır şekilde yaralandı.

MÜDAHALELER SONUÇSUZ KALDI

İhbarın ardından kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık görevlileri Hazinedar'a kaza yerinde ilk yardımı gerçekleştirdi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ertuğrul Hazinedar, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Ertuğrul Hazinedar'ın vefat haberi sevenlerini ve kulüp üyelerini yasa boğdu. Cenaze programı netleşen Hazinedar, bugün ikindi vaktinde düzenlenecek törenin ardından memleketi Ordu'da toprağa verilecek. (DHA)