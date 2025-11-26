Ankara'da yangın faciası: Evde yalnız yaşayan sağlık personeli hayatını kaybetti

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan 15 katlı bir binanın üst katında gece saatlerinde çıkan yangın, ölümle sonuçlandı. Özel bir kurumda sağlık görevlisi olarak çalışan Cihat Ozan Sezgin (38), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

İtfaiyenin yoğun çalışmasıyla alevlerin arasından çıkarılan Sezgin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Cihat Ozan Sezgin hayatını kaybetti.

KOMŞU DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Bina sakinlerinden Erol Ekici, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Ekici, gece saat 02.38'de dışarıdan gelen gürültü ve cam seslerini fark ettiğini belirterek, başlangıçta hırsızlık yaşandığını düşündüğünü söyledi. Yukarı baktığında yangını fark ettiğini belirten Ekici, "Aşağı indim, binada yaşayanların kapısına vurdum, herkesi uyandırmaya çalıştım. Kapıcıyı uyandırdım, ardından yangın alarmını çalıştırdım. İtfaiye çok hızlı bir şekilde olay yerine geldi." dedi.

Ekici, Sezgin’in sedye ile dışarı taşındığını ve yüzünün is içinde olduğunu, kendisine kalp masajı yapıldığını gördüğünü sözlerine ekledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.