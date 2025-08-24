Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı

Başkent Ankara’da sabah saatlerinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü, yolculara büyük panik yaşattı. Edinilen bilgiye göre, saat 07.50 sıralarında Düzce’den Ankara’ya hareket eden 81 DG 455 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden otobüs şoförü, araçta paniğe yol açmadan otobüsü güvenli bir şekilde kenara çekti. Yolcular, şoförün rehberliğinde aracın dışına tahliye edildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ancak otobüs, yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Otoyol trafiği, yangın nedeniyle kısa süreli aksadı, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.