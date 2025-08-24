Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı

Yayınlanma:
Ankara’da Düzce-Ankara seferini gerçekleştiren yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu Kızılcahamam mevkisinde motor kısmında çıkan yangın nedeniyle alev aldı.

Başkent Ankara’da sabah saatlerinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü, yolculara büyük panik yaşattı. Edinilen bilgiye göre, saat 07.50 sıralarında Düzce’den Ankara’ya hareket eden 81 DG 455 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden otobüs şoförü, araçta paniğe yol açmadan otobüsü güvenli bir şekilde kenara çekti. Yolcular, şoförün rehberliğinde aracın dışına tahliye edildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ancak otobüs, yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Otoyol trafiği, yangın nedeniyle kısa süreli aksadı, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Son Dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da peş peşe 5, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
Dünya siyasi tarihinin şerefine...
Dünya siyasi tarihinin şerefine...