Ankara'da dehşet! Önce eşini öldürdü sonra intihar etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde A.M. isimli şüpheli eşini öldürdükten sona intihar etti.

Yeniçimşit Mahallesi Küme Evleri'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, A.M. ve eşi Z.M. arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çift arasında çıkan tartışma hızla büyüdü.

TÜFEKLE EŞİNE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.M, tüfekle eşi Z.M'ye ateş etti. Z.M. kanlar içinde yere yığılırken şüpheli aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri A.M. ile eşi Z.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.