Ankara'da dehşet! Önce eşini öldürdü sonra intihar etti

Ankara'da dehşet! Önce eşini öldürdü sonra intihar etti
Yayınlanma:
Ankara'nın Sincan ilçesinde tartıştığı eşini tüfekle öldüren şüpheli aynı silahla intihar etti.

Ankara'nın Sincan ilçesinde A.M. isimli şüpheli eşini öldürdükten sona intihar etti.

Yeniçimşit Mahallesi Küme Evleri'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, A.M. ve eşi Z.M. arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çift arasında çıkan tartışma hızla büyüdü.

TÜFEKLE EŞİNE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.M, tüfekle eşi Z.M'ye ateş etti. Z.M. kanlar içinde yere yığılırken şüpheli aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri A.M. ile eşi Z.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Türkiye
Fethiye'de feci kaza! 21 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Fethiye'de feci kaza! 21 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
Mudanya'da yangın paniği! Alevler yerleşim yerine yaklaşmadan söndürüldü
Mudanya'da yangın paniği! Alevler yerleşim yerine yaklaşmadan söndürüldü