Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 22.00’den itibaren Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı trafiğe kapatılacak.

Yarın saat 10.00’dan etkinlik sona erene kadar ise şu yollar çift yönlü olarak kapalı olacak:

GMK Bulvarı’nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve bağlantılı yollar,

Celal Bayar Bulvarı’nın Mevlana Bulvarı ile A. Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve bağlantılı yollar,

Anıt Caddesi ve buraya açılan yollar,

Gençlik Caddesi’nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve bağlantılı yollar,

Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü ve bağlantılı yollar,

Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü,

Hipodrom Caddesi’nin Tren Garı Kavşağı ile Mevlana Bulvarı arasındaki bölümü ve bağlantılı yollar,

Hipodrom Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi ve Celal Bayar Bulvarı’nı birbirine bağlayan yan varyantlar,

İstanbul Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi arasındaki yan varyantlar.

Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray durağı da yarın saat 13.00’ten etkinlik bitimine kadar hizmet vermeyecek.

Sürücülerden belirtilen saat ve bölgelerde trafik düzenlemelerine dikkat etmeleri istendi.