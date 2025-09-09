Ankara'da akran cinayeti: 15 yaşındaki Fatih bıçaklanarak öldü

Ankara'da akran cinayeti: 15 yaşındaki Fatih bıçaklanarak öldü
Yayınlanma:
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde parkta çıkan kavgada, 15 yaşındaki Fatih Açacı, yaşıtı D.G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen olayda 15 yaşındaki Fatih Açacı, yaşıtı D.G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, önceki gün Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan bir parkta yaşandı.

İddiaya göre Fatih Açacı ile D.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.G., yanında taşıdığı bıçakla Açacı’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Fatih Açacı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli D.G.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Acacı’nın ölümü büyük üzüntü yaratırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

