Ankara'da 6 milyon dolarlık İbranice el yazmalarına el konuldu! En eskisi 400 yıllık

Yayınlanma:
Ankara’da jandarma, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 6 milyon dolar değerinde, 17-18. yüzyıla ait 13 İbranice el yazması kitap ele geçirdi. Dört kişi gözaltına alındı.

Ankara’da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 ve 18’inci yüzyıllardan kalma 13 adet İbranice el yazması kitap ele geçirildi. Kitapların piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine harekete geçti. Yenimahalle’nin Ata Mahallesi’nde durdurulan bir araçta yapılan aramada, kitaplar bagajda bulundu.

Osmanlı hazineleri ele geçirildi! Uzmanı paha biçecekOsmanlı hazineleri ele geçirildi! Uzmanı paha biçecek

DÖRT KİŞİ GÖZALTINDA

Eserlerin Hristiyanlık ve Yahudilik inançlarına ait metinler içerdiği tespit edildi. Araçta bulunan F.A., M.Ş., S.Y. ve F.K. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürerken, kitaplar üzerinde detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

