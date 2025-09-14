Ankara sokakları "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla inledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Vesayete karşı, demokrasi için!" çağrısıyla düzenlenecek büyük buluşmaya saatler kala, CHP Gençlik Kolları Ankara'nın kalbi Güvenpark'ta toplandı. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu kalabalık, Tandoğan'a doğru coşkulu bir yürüyüş başlattı.

"DİRENİŞ" VE "İMAMOĞLU" PANKARTLARI

Yürüyüş boyunca gençlerin ellerinde, tutuklu belediye başkanlarının resimlerinin olduğu ve Nazım Hikmet'in "Yok öyle umutları yitirip savrulmak" dizelerinin yer aldığı pankartlar dikkat çekti. Özellikle Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in fotoğraflarının bulunduğu "Yaşamak Direnmektir" pankartı, verilen mesajın merkezini oluşturdu.

Güvenpark'tan Tandoğan Meydanı'na yapılan yürüyüşte, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Hak hukuk adalet", "İsyan devrim özgürlük", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi", "Diplomasız Erdoğan", "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız" sloganları atıldı.

BÜYÜK MİTİNGİN ATEŞİNİ GENÇLER YAKTI

DİSK ve Halkın Kurtuluş Partisi'nin de destek verdiği yürüyüş, CHP Lideri Özgür Özel'in Tandoğan'dan vereceği mesajlar öncesinde güçlü bir gövde gösterisine dönüştü.

YÜRÜYÜŞE POLİS MÜDAHALESİ

CHP Gençlik Kolları'nin yürüyüşüne polis müdahale etti! Gençler, polis bariyerlerini aşarak yürüyüşünü sürdürdü!