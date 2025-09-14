Ankara sokakları "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla inledi

Ankara sokakları "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla inledi
Yayınlanma:
CHP Lideri Özgür Özel'in Tandoğan Meydanı'nda yapacağı "Büyük Ankara Mitingi" öncesi başkent sokaklarını, partisinin gençlik kolları ısıttı. Yürüyüşe "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı damga vurdu. Yürüyüşüne polis müdahale etti! Gençler, polis bariyerlerini aşarak yürüyüşünü sürdürüyor!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Vesayete karşı, demokrasi için!" çağrısıyla düzenlenecek büyük buluşmaya saatler kala, CHP Gençlik Kolları Ankara'nın kalbi Güvenpark'ta toplandı. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu kalabalık, Tandoğan'a doğru coşkulu bir yürüyüş başlattı.

"DİRENİŞ" VE "İMAMOĞLU" PANKARTLARI

Yürüyüş boyunca gençlerin ellerinde, tutuklu belediye başkanlarının resimlerinin olduğu ve Nazım Hikmet'in "Yok öyle umutları yitirip savrulmak" dizelerinin yer aldığı pankartlar dikkat çekti. Özellikle Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in fotoğraflarının bulunduğu "Yaşamak Direnmektir" pankartı, verilen mesajın merkezini oluşturdu.

Güvenpark'tan Tandoğan Meydanı'na yapılan yürüyüşte, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Hak hukuk adalet", "İsyan devrim özgürlük", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi", "Diplomasız Erdoğan", "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız" sloganları atıldı.

BÜYÜK MİTİNGİN ATEŞİNİ GENÇLER YAKTI

DİSK ve Halkın Kurtuluş Partisi'nin de destek verdiği yürüyüş, CHP Lideri Özgür Özel'in Tandoğan'dan vereceği mesajlar öncesinde güçlü bir gövde gösterisine dönüştü.

YÜRÜYÜŞE POLİS MÜDAHALESİ

CHP Gençlik Kolları'nin yürüyüşüne polis müdahale etti! Gençler, polis bariyerlerini aşarak yürüyüşünü sürdürdü!

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
CHP'ye 'tasfiye planı' öncesi Ankara'da devasa gövde gösterisi: Yüzbinler Tandoğan'da iradesine sahip çıkıyor
CHP'ye 'tasfiye planı' öncesi Ankara'da devasa gövde gösterisi: Yüzbinler Tandoğan'da iradesine sahip çıkıyor
CHP'den iktidara Ankara'dan gözdağı
CHP'den iktidara Ankara'dan gözdağı
Son tahminleri tutan Şener Üşümezsoy o fay hattını işaret etti: 6,8’lik deprem üretebilir!
Son tahminleri tutan Şener Üşümezsoy o fay hattını işaret etti: 6,8’lik deprem üretebilir!