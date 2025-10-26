Ankara metrosunda duman paniği! İstasyon kapatıldı

Ankara metrosunda duman paniği! İstasyon kapatıldı
Yayınlanma:
Ankara'daki Demetevler Metro istesyonunda yükselen dumanlar paniğe sebep oldu. Olay nedeniyle istasyona girişler kapatıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Demetevler Metro istasyonunda aniden yükselen duman paniğe sebep oldu. Olay yerine ekipler sevk edilirken, istasyona girişler kapatıldı.

METRO İSTASYONUNDA DUMAN PANİĞİ

Edinilen bilgiye göre, Demetevler Metro istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, metro aracındaki yolcuları tahliye etti. Tahliye sırasında araçtan duman çıktığını gören yolcular paniğe kapıldı.

aa-20251025-39522233-39522231-baskentte-metro-istasyonundaki-duman-panige-neden-oldu.jpg

Metroya kalaşnikof ile bindi büyük panik yaşandı! Gerçek ortaya çıktıMetroya kalaşnikof ile bindi büyük panik yaşandı! Gerçek ortaya çıktı

İSTASYON KAPATILDI

Ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ederken, metro istasyonuna girişler kapatıldı.

Bölgedeki ulaşım aktarmalı olarak ring seferleri ile sağlanıyor.

Kaynak:AA

Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Türkiye
Çay ocağında otururken silahlı saldırıya uğradı
Çay ocağında otururken silahlı saldırıya uğradı
Son Dakika | İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu' yasağı
Son Dakika | İstanbul Valiliği'nden 'İmamoğlu' yasağı