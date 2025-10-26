Ankara metrosunda duman paniği! İstasyon kapatıldı
Yayınlanma:
Ankara'daki Demetevler Metro istesyonunda yükselen dumanlar paniğe sebep oldu. Olay nedeniyle istasyona girişler kapatıldı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Demetevler Metro istasyonunda aniden yükselen duman paniğe sebep oldu. Olay yerine ekipler sevk edilirken, istasyona girişler kapatıldı.
METRO İSTASYONUNDA DUMAN PANİĞİ
Edinilen bilgiye göre, Demetevler Metro istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, metro aracındaki yolcuları tahliye etti. Tahliye sırasında araçtan duman çıktığını gören yolcular paniğe kapıldı.
Metroya kalaşnikof ile bindi büyük panik yaşandı! Gerçek ortaya çıktı
İSTASYON KAPATILDI
Ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ederken, metro istasyonuna girişler kapatıldı.
Bölgedeki ulaşım aktarmalı olarak ring seferleri ile sağlanıyor.
Kaynak:AA