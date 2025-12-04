Ambulansa yol vermemişti! Bakan Yerlikaya yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt’ta bir aracın önünü kesip, arkadan gelen ambulansın geçişine engel olan şahsın yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Esenyurt’ta bir aracın önünü keserek, arkadan gelen ambulansın geçişine engel olan kişinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, kanunda yapılacak olan yeni düzenlemeyle, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara yol vermeyenlerin sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konulacağını söyledi.

"YAKALANDI"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçen hafta öfkeyle bir aracın önünü kesip, arkadan gelen ambulansın geçişini engelleyen Y.T. yakalandı.

İlk kez yeni Trafik Kanunu teklifine girecek maddeye göre, geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlerin sürücü belgesini 30 gün süreyle geri alacağız, araçlarını 30 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Ayrıca Geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali ikinci kez işleyenlerin sürücü belgelerini iptal edeceğiz.

Anlık öfkelerinize yenilmeyin. trafik kuralları hepimiz için var. Hedefimiz her sürücüye bir kural kitabı ezberletmek değil, her bireyin içinde bir vicdan rehberi oluşturmaktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

