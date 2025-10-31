Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı ışık ihlaline 'gereği yapıldı' paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada gündem olan video ile ilgili paylaşım yaptı. "Gereği yapıldı" notuyla paylaşım yapan Bakan Yerlikaya "Pes dedirten videoyu lütfen izleyin" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı ışık ihlalleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medyada infial yaratan bir görüntüyü paylaştı. Yerlikaya'nın paylaştığı görüntüde bir otomobil sürücüsünün son derece süratli bir şekilde kırmızı ışık yandığı halde geçtiği görülüyor.

"BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

Yerlikaya, 2024 yılında kırmızı ışık ihlali nedeniyle 137 yurttaşın hayatını kaybettiğini belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"GEREĞİ YAPILDI
KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN SÜRÜCÜLER YAKALANDI. PES DEDİRTEN VİDEOYU LÜTFEN İZLEYİN

2024 yılında “Kırmızı Işık İhlali” nedeniyle maalesef 137 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yıl 2025 ve insan canını hiçe sayarak kırmızı ışıkta durmayıp hızla geçen araçlar var. Böyle bir tabloyu hak etmiyoruz ve istemiyoruz!

Videoda gördüğünüz gibi çocuklarımız son anda ezilmekten kurtuldu. Kırmızı ışıkta geçen sürücü ya çocuklarımıza çarpsaydı ya çocuklarımız ölseydi?

Onların annesi ve babasına ne diyecektik? Ateş düştüğü yeri yakıyor.

İstanbul ili Arnavutköy ilçesinde kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren S.C. ve D.G. isimli sürücüler yakalandı. Bizden kaçamadılar ama ya kaza yapsalardı?

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Kırmızı Işıkta geçen

* Sürücülerin 3. kez ihlalinde 30 gün,

* 4. kez ihlalinde 60 gün,

* 5. kez ihlalinde 90 gün sürücü belgesini geri alacağız.

* 6. kez ihlalde ise sürücü belgelerini iptal edeceğiz.

Kırmızı ışıkta geçmek yalnızca bir kural ihlali değil vatandaşlarımızın hayatına kast eden bir sorumsuzluktur.

Trafik ışıkları hepimiz için güvenliktir.
Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin.
Biz Gereğini Yaparız"

