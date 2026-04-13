Ambulans uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Artvin'in Şavşat ilçesinde hasta taşıyan bir ambulansın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ambulanstaki hasta yaşamını yitirdi, 3'ü sağlık personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kamil Can Pektaş (27) yönetimindeki ambulansın Ilıca köyünden aldığı hastayı Şavşat Devlet Hastanesine yetiştirmeye çalıştığı sırada meydana geldi. Çoraklı köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans, metrelerce yükseklikteki uçuruma devrildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, AFAD, itfaiye ve Şavşat Arama Kurtarma Derneği ekibi gönderildi.

HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, ambulansta nakledilen 75 yaşındaki hasta Şerafettin Sancar'ın kaza anında hayatını kaybettiği tespit edildi.

YARALI SAĞLIK ÇALIŞANLARI TEDAVİ ALTINDA

Kazada yaralanan ambulans şoförü Kamil Can Pektaş ile sağlık personelleri İrem Hazal Yalçın (28), Ziya Kadırhan (27) ve hastanın refakatçisi İpek Sancar (61), ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Şavşat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (AA)

