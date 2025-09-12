Ali Mahir Başarır, Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulundu: Canlı yayındaki iddialarına yanıt verdi

Gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınıp "tedbiren" Gürsel Tekin beraberindeki heyetin kayyum atanmasının ardından Tekin'e destek vereceğini iddia ettiği isimlerin hiçbirinin destek vermemesi ile gündeme gelmişti.

Barış Yarkadaş, bu kez de CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında iddialarda bulundu. Ali Mahir Başarır'a "Mal varlığını açıkla. İki tane Mercedes Maybach otomobili nasıl aldın? O arabaların bir tanesi 30 milyon lira!" diyen Yarkadaş'a yanıt geldi.

BARIŞ YARKADAŞ'IN CANLI YAYINDAKİ İDDİALARINA YANIT VERDİ

Ali Mahir Başarır, Barış Yarkadaş'ın hakkındaki sözlerine yanıt verdi. Başarır, "Bir yandan da iktidara yarayan ve sonu gelmeyen iftira ve saldırılara maruz kalıyoruz. Gazeteci görünümlü bir şahsın ortaya attığı, '30 milyon değerinde lüks marka araca sahip olduğum' yönündeki iddia, tamamen yalan ve iftiradan ibarettir. İddia edildiği gibi söz konusu marka bir aracım olmamıştır, yoktur!" dedi.

Yarkadaş'ın sözlerinin siyasi mücadelelerini gölgelemeye ve toplum nezdinde güven sarsmaya yönelik iftiralar olduğunu ifade eden Başarır, mal varlığına ilişkin TBMM'ye bildirimde bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Şeffaflık konusunda benim tavrım nettir!

Milletvekili olmadan önce ve milletvekilliği görevim süresince tüm mal varlığımı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bildiriyorum.

Gizlenecek, saklanacak veya haksız edinilmiş tek bir kuruşum ya da mal varlığım yoktur, isteyen savcı inceleyebilir. Aynı şekilde yakın ve uzak akrabalarımın mal varlıkları da incelenebilir. Bu vesileyle, iftira ve yalan üreten, kişilik haklarıma saldıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğumu kamuoyunun bilgisine sunarım. Siyaset arenasında sivil darbelerle mücadele ederken, bir yandan da toplumun güvenini sarsmaya çalışan iftira ve karalama kampanyalarına karşı dimdik durmaya devam edeceğim. Hiç kimse şüphe etmesin ki; gücümüz, enerjimiz ve inancımız her cephede yeterlidir."

ALİ MAHİR BAŞARIR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yarkadaş'ın iddialarına "iftira" yanıtı veren Ali Mahir Başarır, suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı. Yarkadaş'ın sözlerinin kendisini karalama amacı taşıyan ve onur, şeref ve saygınlığını rencide eden nitelikte olduğunu ifade eden Başarır'ın şikayetine konu olan sözlerin tamamı şu şekilde:

"Ali Mahir... Benim senin gibi iki tane Mercedes-Benz Maybach arabam yok. Her biri 30 milyondur Ali Mahirin Arabası, pek gittin orda Gürsel Tekin'e de iftira attın... Paraya ihtiyacın varsa göndereyim, Paraya da ihtiyacın yok Ali Mahir, Ben biliyorum ben emeğimle yaşıyorum kardeşim, Benim cebimdeki paranın her kuruşunun nerden geldiği bellidir. Peki senin altındaki arabanın nereden geldiğini devlet biliyor mu? "