AKP'li Leyla Şahin Usta'yı MHP'li Adan durdurdu: Kimi döveceksiniz?

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 bütçe görüşmeleri sırasında CHP ve AKP milletvekilleri arasında çıkan gerginlik arbedeye dönüştü.

CHP'li Tuncay Özkan kürsüdeki konuşması sırasında Şahin Usta'ya şunları söyledi:

"Hanımefendi ben burada konuşurken bugün bana 'PKK'lısın' diye bağırdınız. Tutanaklardan gösteririm. Şimdi size PKK'lı sizsiniz desem yakışık alır mı? Almaz. Bu adaletsizlik olur ama siz ona sahipsiniz."

"Siz 'vicdan' diye burada bağırdığım gün doktor olduğunuz halde hasta bir tutuklu için çok kötü konuşmalar yaptınız. Çıkın burada konuşun. Ben adalet arıyorum. Eğer o kadar servetle, o kadar şirketle, bu kadar rezaletin üstünde oturabiliyorsanız kalktığınızda bir şey kokacak demektir."

Karşılıklı atışmaların ardından AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın CHP sıralarına doğru yürümesiyle bir anda ortalık karıştı.

AKP'Lİ LEYLA ŞAHİN USTA'YI MHP'Lİ ADAN DURDURDU: KİMİ DÖVECEKSİNİZ?

Karşılıklı atışmalar tansiyonu yükseltirken TBMM Başkanvekili Celal Adan, tarafları uyararak Meclis’in saygınlığına hatırlattı.

Adan, Leyla Şahin Usta'ya, "Sayın Şahin, çok üzgünüm. Benim Meclis'i nasıl yöneteceğime sen karar verme. Beni uyarmaya da hakkın yok. Biz burada gayet güzel yürütüyoruz ama benim de gördüğüm bir manzara, size laf atmış olabilirler. Yerinizden kalkıp nereye gidiyorsunuz? Kimi döveceksiniz? Öyle şey olur mu? Oturun yerinizden, söz alın. Kalkıyorsunuz, oraya hamle yapıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.