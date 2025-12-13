AKP'li Leyla Şahin Usta'yı MHP'li Adan durdurdu: Kimi döveceksiniz?

AKP'li Leyla Şahin Usta'yı MHP'li Adan durdurdu: Kimi döveceksiniz?
Yayınlanma:
CHP'li Tuncay Özkan'ın konuşmasına sözlü tepki verdikten sonra CHP sıralarına yürüyen AKP'li Leyla Şahin Usta'yı MHP'li Adan durdurdu. Meclis'in saygınlığını hatırlatan Adan, "Yerinizden kalkıp nereye gidiyorsunuz? Kimi döveceksiniz? Öyle şey olur mu?" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 bütçe görüşmeleri sırasında CHP ve AKP milletvekilleri arasında çıkan gerginlik arbedeye dönüştü.

CHP'li Tuncay Özkan kürsüdeki konuşması sırasında Şahin Usta'ya şunları söyledi:

"Hanımefendi ben burada konuşurken bugün bana 'PKK'lısın' diye bağırdınız. Tutanaklardan gösteririm. Şimdi size PKK'lı sizsiniz desem yakışık alır mı? Almaz. Bu adaletsizlik olur ama siz ona sahipsiniz."

akpli-leyla-sahin-ustayi-mhpli-adan-durdurdu-kimi-doveceksiniz-2.jpg

"Siz 'vicdan' diye burada bağırdığım gün doktor olduğunuz halde hasta bir tutuklu için çok kötü konuşmalar yaptınız. Çıkın burada konuşun. Ben adalet arıyorum. Eğer o kadar servetle, o kadar şirketle, bu kadar rezaletin üstünde oturabiliyorsanız kalktığınızda bir şey kokacak demektir."

Karşılıklı atışmaların ardından AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın CHP sıralarına doğru yürümesiyle bir anda ortalık karıştı.

akpli-leyla-sahin-ustayi-mhpli-adan-durdurdu-kimi-doveceksiniz.jpg

AKP'Lİ LEYLA ŞAHİN USTA'YI MHP'Lİ ADAN DURDURDU: KİMİ DÖVECEKSİNİZ?

Karşılıklı atışmalar tansiyonu yükseltirken TBMM Başkanvekili Celal Adan, tarafları uyararak Meclis’in saygınlığına hatırlattı.

Adan, Leyla Şahin Usta'ya, "Sayın Şahin, çok üzgünüm. Benim Meclis'i nasıl yöneteceğime sen karar verme. Beni uyarmaya da hakkın yok. Biz burada gayet güzel yürütüyoruz ama benim de gördüğüm bir manzara, size laf atmış olabilirler. Yerinizden kalkıp nereye gidiyorsunuz? Kimi döveceksiniz? Öyle şey olur mu? Oturun yerinizden, söz alın. Kalkıyorsunuz, oraya hamle yapıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Türkiye
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Kontrol etmeden almayın! Sahte piyango biletleri nasıl anlaşılır?
Kontrol etmeden almayın! Sahte piyango biletleri nasıl anlaşılır?
Dilek İmamoğlu 15 hesabı etiketleyip çağrıda bulundu! "Artık bu hukuk garabeti son bulsun"
Dilek İmamoğlu 15 hesabı etiketleyip çağrıda bulundu! "Artık bu hukuk garabeti son bulsun"