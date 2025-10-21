AKP'li Çerçioğlu'nun şikayetiyle tutuklanmıştı: Şeker hastası Ergün Poyraz'ın ayağı kesilebilir

Yayınlanma:
AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun şikayeti üzerine tutuklanan Yazar Ergün Poyraz'ın cezaevindeki sağlık durumu ağırlaşıyor. Şeker hastası olan Poyraz'ın ayağının kesilmesi gündeme geldi.

Yazar Ergün Poyraz, AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun villası ile ilgili iddiayı sosyal meyda hesabından paylaşmasının ardından 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

Çerçioğlu'nun şikayeti üzerine gözatına alındığı öğrenilen Poyraz, 2 Ekim günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDE RAHATSIZLANDI, AYAĞI KESİLEBİLİR

Şeker hastası yazar Poyraz'ın cezaevinde fenelaştığı ve ayağının kesilebileceği öğrenildi.

Avukatı Hüseyin Buzoğlu, Poyraz’ın sağlık durumuyla ilgili konuştu. Buzoğlu, her gün dört kez insülin alınması da dahil olmak üzere çok ciddi sağlık problemleri bulunan Poyraz’ın tutuklanmasının ertesinde 2 gün ilaçlarının kendisine verilmediğini, konunun basında yer almasından sonra ilaçlarını almaya başladığını iddia etti.

ergun-poyraz-yazar.webp

"YAZAR ERGÜN POYRAZ HAYATİ TEHLİKE ALTINDADIR"

Poyraz’ın ağırlaşan sağlık sorunlarından dolayı Cuma günü Aydın Devlet Hastanesi'ne yatırıldığını kaydeden Buzoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ergün Poyraz’ın tedavisini sürdüren doktor ile Poyraz’ın ailesi görüştü. Doktor, Poyraz’ın ailesine, ayağının kesilmesinin söz konusu olduğunu bildirilerek, ailesinden bu konuda izin istenildi. 20 Ekim sabahı itibariyle şekerinin çok düşmesi sonrasında bilincinin kaybolduğu belirtilmiştir.

Tutuklu olduğundan raporları ailesine verilmedi, hastalıklarının gelişimi hakkında net bir bilgiye ulaşılamadı. Sonuç olarak tam kapasiteli ve tüm bu konularda uzman olan doktorlarla tedavisine en iyi koşullarda devamı olanağı sağlanamadığından, yazar Ergün Poyraz hayati tehlike altındadır. Sağlık durumu dikkate alındığında, Ergün Poyraz’ın derhal tahliyesi büyük bir önem taşıyor.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

