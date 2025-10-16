Akdeniz açıklarında deprem
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarında Girit Adası yakınlarında saat 07.20'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.
Akdeniz açıkları Girit Adası yakınlarında sabah saat 07.20'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan ilk bilgilere göre deprem yerin 2.5 kilometre altında ve 4.4 büyüklüğünde oldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 16, 2025
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/w9ZCSqlxyM
16.10.2025, 07:20:45 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 2.5 km#Kandilli
AFAD tarafından açıklanan verilerde de depremin saat 07.20'de ancak yerin 6.34 kilometre derinliğinde olduğu, büyüklüğünün de 4.3 olduğu ifade edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 16, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-10-16
Saat:07:20:45 TSİ
Enlem:34.86167 N
Boylam:26.23944 E
Derinlik:6.34 km
Detay:https://t.co/z7rAZQt5zM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Ayrıntılar geliyor...