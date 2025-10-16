Akdeniz açıkları Girit Adası yakınlarında sabah saat 07.20'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan ilk bilgilere göre deprem yerin 2.5 kilometre altında ve 4.4 büyüklüğünde oldu.

AFAD tarafından açıklanan verilerde de depremin saat 07.20'de ancak yerin 6.34 kilometre derinliğinde olduğu, büyüklüğünün de 4.3 olduğu ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...