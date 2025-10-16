Akdeniz açıklarında deprem

Akdeniz açıklarında deprem
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarında Girit Adası yakınlarında saat 07.20'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

Akdeniz açıkları Girit Adası yakınlarında sabah saat 07.20'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan ilk bilgilere göre deprem yerin 2.5 kilometre altında ve 4.4 büyüklüğünde oldu.

AFAD tarafından açıklanan verilerde de depremin saat 07.20'de ancak yerin 6.34 kilometre derinliğinde olduğu, büyüklüğünün de 4.3 olduğu ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
Daltonlar'ın İstanbul'da kaç hücre evi var?
Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil çok sayıda il için yağmur alarmı!
