Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde bugün saat 17:17’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin yaklaşık 13 kilometre altında gerçekleşti ve Patnos ile çevresindeki bazı yerleşim yerlerinde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre kentte 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, ilk bilgilere göre şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum tespit edilmedi. Sosyal medyada da depremi hisseden çok sayıda paylaşım yapıldı.

Vatandaşlara, artçı sarsıntı ihtimaline karşı dikkatli olmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

