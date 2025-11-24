Ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Yayınlanma:
Kırıkkale'de Ali Sağlam, kardeşiyle tartıştığı arbede sırasında göğsünden ve bileğinden bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Sağlam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de 47 yaşındaki Ali Sağlam kardeşi Y.S. ile tartıştığı sırada bıçakla ağır şekilde yaralandı.

Akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2052. Sokakta bulunan bir apartmanın 2'inci katında meydana gelen olayda, Ali Sağlam ile kardeşi Y.S. baba evinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

kirikkalede-kardes-kavgasi-kanli-bitti-1031605-306080.jpg

GÖĞSÜNDEN VE BİLEĞİNDEN YARALANDI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S., ağabeyi Ali Sağlam’ı bıçakla göğüs ve bileğinden yaraladı.

Miras kavgasında kardeşini pompalı tüfekle öldürmüştü: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendiMiras kavgasında kardeşini pompalı tüfekle öldürmüştü: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Ali Sağlam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

kirikkalede-kardes-kavgasi-kanli-bitti-1031603-306080.jpg

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Tedavi altına alınan Ali Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli kardeş Y.S. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Türkiye
Çatıdan düşen 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Çatıdan düşen 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Kediyi öldürüp kaçana ödül gibi ceza!
Kediyi öldürüp kaçana ödül gibi ceza!
Sakarya’da ticari araçlar çarpıştı: 1 kişi kurtarılamadı
Sakarya’da ticari araçlar çarpıştı: 1 kişi kurtarılamadı