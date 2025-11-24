Ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Kırıkkale'de 47 yaşındaki Ali Sağlam kardeşi Y.S. ile tartıştığı sırada bıçakla ağır şekilde yaralandı.

Akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2052. Sokakta bulunan bir apartmanın 2'inci katında meydana gelen olayda, Ali Sağlam ile kardeşi Y.S. baba evinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

GÖĞSÜNDEN VE BİLEĞİNDEN YARALANDI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S., ağabeyi Ali Sağlam’ı bıçakla göğüs ve bileğinden yaraladı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Ali Sağlam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Tedavi altına alınan Ali Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli kardeş Y.S. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.