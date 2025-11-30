Adana’da kan donduran anlar! Çocuğun başını otomobile çarpıp yere fırlattı

Adana’da kan donduran anlar! Çocuğun başını otomobile çarpıp yere fırlattı
Yayınlanma:
Adana’da bir saldırgan, kızı olduğu değerlendirilen 5 yaşlarındaki bir çocuğun başını otomobilin arkasına çarptı, daha sonra ise çocuğu yere fırlattı. O dehşet anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yanında eşi olduğu değerlendirilen bir kadın ve küçük yaşlarda 3 çocukla yürüyen erkek, ara sokağa girdi.

Husumetlisini sırtından bıçaklayıp kafasını yere vurdu! Saldırganın ifadesi pes dedirttiHusumetlisini sırtından bıçaklayıp kafasını yere vurdu! Saldırganın ifadesi pes dedirtti

Bu sırada çocuklardan biri gruptan uzaklaştı. Buna sinirlenen saldırgan, çocuğun başını otomobilin arkasına çarptı.

basini-otomobile-carptigi-cocugu-yere-fi-1040347-308732.jpg

BAŞINI OTOMOBİLE ÇARPIP YERE FIRLATTI!

Daha sonra ise başını otomobile çarptığı küçük çocuğu boynundan tutup kaldırarak yere fırlatan saldırgan, hiçbir şey olmamış gibi, darbettiği çocuğun elinden tuttu ve yanındakilerle birlikte yürümeye devam etti.

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ!

Yaşananlar, çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Kaynak:DHA

Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Türkiye
Artvin’de bahçedeki yangın ormana sıçradı! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı
Artvin’de bahçedeki yangın ormana sıçradı! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı
Naci Görür'den yürekleri ağza getiren açıklama: Kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor
Naci Görür'den yürekleri ağza getiren açıklama: Kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor