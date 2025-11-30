Adana’da kan donduran anlar! Çocuğun başını otomobile çarpıp yere fırlattı

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yanında eşi olduğu değerlendirilen bir kadın ve küçük yaşlarda 3 çocukla yürüyen erkek, ara sokağa girdi.

Husumetlisini sırtından bıçaklayıp kafasını yere vurdu! Saldırganın ifadesi pes dedirtti

Bu sırada çocuklardan biri gruptan uzaklaştı. Buna sinirlenen saldırgan, çocuğun başını otomobilin arkasına çarptı.

BAŞINI OTOMOBİLE ÇARPIP YERE FIRLATTI!

Daha sonra ise başını otomobile çarptığı küçük çocuğu boynundan tutup kaldırarak yere fırlatan saldırgan, hiçbir şey olmamış gibi, darbettiği çocuğun elinden tuttu ve yanındakilerle birlikte yürümeye devam etti.

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ!

Yaşananlar, çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.